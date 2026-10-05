5 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день лікаря, Всесвітній день вчителя, Всесвітній день Хабітат (Міжнародний день житла), Всесвітній день архітектури.

Ще сьогодні День побажань птахам, які відлітають.

Православна церква вшановує пам'ять мучениці Харитини.

День 1685 Російська агресія - Day 1685 Russian aggression

Міжнародний день лікаря

Щороку першого понеділка жовтня відзначають Міжнародний день лікаря, присвячений медичним працівникам у всьому світі. Лікарі щодня рятують життя, лікують різні захворювання та піклуються про здоров'я людей. Цей день створений для того, щоб висловити вдячність лікарям за їхню самовіддану працю, високий професіоналізм та відданість професії.

Ініціатором проведення свята є Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Сьогоднішній день заснований у 1971 році, як день солідарності та активних дій лікарів усього світу. Цього дня традиційно заведено проводити різні семінари, пізнавальні лекції про лікарську професію, виставки та презентації.

Міжнародний день лікаря є нагадуванням про необхідність надання гідних умов праці, доступу до якісних медичних ресурсів та підвищення кваліфікації для лікарів, незалежно від країни проживання та рівня економічного розвитку.

Всесвітній день вчителя

Відзначається щорічно в ознаменування річниці підписання Рекомендацій ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці щодо становища вчителів (UNESCOPRESSE, vol. 4, no. 17, p. 9).

Всесвітній день Хабітат (Міжнародний день житла)

Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 40 / 202

Всесвітній день архітектури

Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня за рішенням 20-ї Генеральної асамблеї Міжнародного союзу архітекторів.

МСА створений в 1948 році і його основними цілями є створення сприятливих умов життя людей і боротьба за підвищення художніх, функціональних і інженерно-технічних якостей архітектурних споруд. На сьогодні у цій міжнародній організації перебуває величезна кількість людей – понад мільйон із різних країн світу.

Сьогоднішнє свято – це визнання творчої та інноваційної роботи архітекторів, а також тієї важливої ролі, яку відіграє архітектура у нашому з Вами житті. Погодьтеся, архітектори створюють унікальні конструкції, що визначають вигляд нашого світу.

День побажань птахам, які відлітають

Близько 50% птахів в світі мігрують. Міграція - це перш за все стратегія, спрямована на оптимізацію умов життя шляхом переміщення в райони, де тепліше і більше продуктів харчування. Погодьтеся, міграція птахів - це взагалі одне з найбільших чудес природи. Проводжаючи в дорогу птахів, придумайте для них особливі теплі слова.

Народилися в цей день:

125 років від дня народження Наталії Борисівни Вернандерської (1901-1986), української ґрунтознавиці, фізикогеографині, авторки фундаментальних досліджень генезису сірих лісових ґрунтів Західної України;

120 років від дня народження Юрія Вухналя (справж. - Іван (Юхим) Дмитрович Ковтун) (1906-1937), українського письменника-гумориста, сатирика, журналіста доби Розстріляного відродження. Дату народження подано за даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 18.10.1906 р.;

90 років від дня народження Вацлава Гавела (1936-2011), чеського письменника, драматурга, есеїста, дисидента, політичного діяча, останнього президента Чехословаччини (1989-1992), першого президента Чехії (1993-2003). На честь В. Гавела перейменовано бульвар у Києві (2016) та вулицю у Вінниці (2022);

80 років від дня народження Олега Володимировича Андрусенка (1946), українського кінооператора;

80 років від дня народження Анатолія Івановича Дуди (1946-2020), українського співака, педагога;

75 років від дня народження Василя Леонтійовича Ганоцького (1951-2023), українського живописця.

Ще цього дня:

1933 - Режисера Леся Курбаса звільнено з харківського театру "Березіль" за "націоналізм";

1941 - У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величковським, до складу якої ввійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич;

1910 - У Португальському королівстві встановлено демократичну республіку;

1962 - Вийшов перший сингл гурту The Beatles - "Love Me Do".

Церковне свято

5 жовтня в православному календарі день пам’яті мучениці Харитини. Харитина ще в ранньому дитинстві залишилася сиротою. Вона жила в Амісі — місті Понту на узбережжі Чорного моря. Дівчинку взяв під свою опіку благочестивий і заможний чоловік на ім’я Клавдій. Він виховав її та полюбив як рідну доньку.

Харитина виросла не лише вродливою, а й надзвичайно доброю та лагідною дівчиною. У церковному переданні її описують як смиренну, розсудливу, слухняну й чисту серцем. Вона багато молилася, вивчала Боже слово і вирішила присвятити своє життя Господу.

Часи, в які жила Харитина, були надзвичайно небезпечними для християн. За правління імператора Діоклетіана розпочалися масштабні гоніння на Церкву. Християн змушували приносити жертви язичницьким богам, а тих, хто відмовлявся, ув’язнювали, катували або страчували.

Коли правитель Дометій дізнався про Харитину та про те, що вона приводить інших людей до християнської віри, він наказав Клавдію віддати дівчину на суд.

Для Клавдія це було великим горем. Він розумів, що Харитину можуть чекати тяжкі страждання. Однак сама дівчина залишалася непохитною. Перед судом вона відкрито визнала себе християнкою і не погодилася зректися Христа.

За церковним переданням, мучителі намагалися примусити Харитину відмовитися від віри за допомогою жорстоких катувань.

Їй обстригли волосся, сипали на голову гаряче вугілля, завдавали ран та піддавали іншим мукам. Згодом Харитину кинули в море, але вона залишилася живою і повернулася на берег. У житійному переданні цей момент набуває особливого духовного значення: Харитина сприйняла своє чудесне спасіння у воді як своєрідне хрещення.

Тоді мучителі вирішили завдати їй не лише фізичних страждань, а й позбавити її дівочої чистоти. Усвідомивши, що їй загрожує, Харитина звернулася до Бога з молитвою, просячи зберегти її від наруги.

За церковним переказом, Господь почув її молитву: коли свята стояла на колінах і молилася, її душа відійшла до Бога. Так завершився земний шлях молодої мучениці. Її смерть традиційно датують приблизно 304 роком.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.

З прикмет цього дня:

У день пам’яті святої Харитини віряни моляться про міцне здоров’я для себе та близьких, мир і благополуччя в родині, добру долю для дітей та матеріальний достаток. У народній традиції особливо шанували жінок, які займалися рукоділлям: шиттям, ткацтвом та іншою ручною працею.

Якщо з берези ще не опало листя — вважали, що сніг випаде пізно.

Сильний і холодний вітер цього дня віщував раннє похолодання.

Дощ 5 жовтня сприймали як ознаку вологої та прохолодної осені.

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