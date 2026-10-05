"Ми залишаємося в Києві": Посольства низки країн в Києві запустили флешмоб у відповідь на погрози РФ

Посольства Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини в Україні запустили флешмоб підтримки і що залишаються в Києві попри погрози МЗС Росії на адресу іноземних дипломатів.

"Разом з іншими головами дипломатичних представництв у Києві ми із занепокоєнням беремо до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія зобов'язана дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві", – йдеться в повідомленнях посольств.

Раніше аналогічну заяву оприлюднила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, її підтримало посольство Франції.

Про намір залишатися в Україні також заявили посольства Естонії та Польщі. Зокрема, в польському посольстві наголосили, що не планують змінювати режим роботи дипломатичної місії в Києві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська кампанія із залякування дипломатичного корпусу в Києві "зазнала невдачі ще пів року тому і зазнає її знову".

Джерела: https://x.com/italyinukr/status/2106762921863004437

https://x.com/EmbEspKyiv/status/2106766063820063077

https://x.com/SwedeninUA/status/2106864019575554290

https://www.facebook.com/deutschebotschaftkyjiw/posts/pfbid03dDLFQTfXBu5qW8PJcx7WKvgpARFZGLa4DU4NZbXJJeocytTeHmihkwsqV4S7GFwl