Білий дім відстежує ситуацію з імовірним спалахом чуми в РФ – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа стежить за повідомленнями про ймовірний випадок зараження чумою в Росії та пов'язані з ним карантинні заходи, повідомляє Axios із посиланням на представника адміністрації.

Як повідомляється, у Вашингтоні "обізнані про ситуацію, стежать за спалахом і розглядають можливі варіанти дій". У Білому домі переадресували подальші запитання до Держдепартаменту, який на запит видання не відповів.

За даними російських ЗМІ, 25 вересня 28-річна співробітниця науково-дослідного протичумного інституту в Іркутській області Дарія Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. 29 вересня її госпіталізували з симптомами тяжкої пневмонії, а в ніч на 2 жовтня вона померла.

Після цього в кількох медичних закладах регіону запровадили карантин, під медичний нагляд узяли майже 200 осіб, які контактували з жінкою. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що ознак хвороби в них не виявлено, а аналізи негативні.

Російські органи охорони здоров'я не підтвердили, що жінка заразилася чумою. За їхніми даними, в неї була пневмонія невстановленої етіології, а дослідження не виявили мікроорганізмів, пов'язаних з її роботою. Епідеміологічну ситуацію в регіоні там назвали стабільною.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), чума є бактеріальною інфекцією, яка може загрожувати життю, але піддається лікуванню антибіотиками за умови своєчасного звернення по допомогу.

Джерело: https://www.axios.com/2026/10/04/russia-plague-outbreak-white-house-us