На фронті відбулось 163 боїв за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 163 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 163 бойові зіткнення. Противник завдав 1 ракетного та 54 авіаційних удари, скинув 158 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5226 дронів-камікадзе та здійснив 1641 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках Сили оборони відбили одну штурмову дію противника. Агресор завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 13 КАБ та здійснив 132 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, 13 з яких – із застосуванням РСЗВ.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів – біля Лиману та в бік населених пунктів Тернова, Захарівка; два боєзіткнення тривають.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворога в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий.

На лиманському напрямку українські оборонці відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Дерилове, Дробишеве, Зарічне та Лиман, ще одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників іти вперед в районі Миколаївки.

Один ворожий штурм зафіксовано на краматорському напрямку в районі населеного пункту Федорівка Друга.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Костянтинівки, Новоселівки та в напрямку Осикового, Миколайпілля, Райського, Торського.

Усього 21 атаку відбито на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Світле, Василівка, Молодецьке та в напрямку Ганнівки, Добропілля, Сергіївки.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 71 окупанта та 26 – поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, сім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, два склади ПММ та 27 укриттів ворога. Пошкоджено один танк, 11 одиниць автомобільної техніки, три реактивні системи залпового вогню, два засоби РЕБ, чотири гармати, три одиниці спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 182 укриття противника. Знищено або подавлено 292 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

Одну атаку окупантів відбили українські захисники на олександрівському напрямку в районі Новогеоргіївки.

Дві ворожі атаки зафіксовано на гуляйпільському напрямку, в районі гуляйпільського та в бік населеного пункту Копані.

На оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника, в районі Малої Токмачки та в бік Новояковлівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02sRQETU7XyxpoKGnHBdQ9AGq3gmGj4DVK5zZE1risuEKh5mfnG39V8WmZdRTqVEbzl