"Укрзалізниця" запустила 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між берегами Києва

ПАТ "Укрзалізниця" запустила 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між правим та лівим берегом, повідомила пресслужба відомства.

"З 5 по 9 жовтня призначаємо 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі – Дарниця – Видубичі, щоб ви могли швидко та без заторів дістатися на роботу, у справах чи повернутися додому в умовах ускладненого руху через київські мости", – йдеться в телеграм.

Як зазначається, 18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії. На станції Дарниця – на 1 або 2 коліях (слухайте уважно оголошення на станції). Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

"Окрім човників КСЕ, для поїздок між правим та лівим берегом ви можете скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов'язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на станції Березняки", – додали в "Укрзалізниці".

У відомстві пояснили, що завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до 6-ти рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний поїзд не доведеться.

У ПАТ зазначили, що квитки за кілька кліків – у застосунку УЗ.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/8539