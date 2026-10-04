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Події

У Харкові один загиблий і 6 постраждалих – уточнена інформація

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За уточнено інформацією, внаслідок удару "Бандеролі" по багатоповерхівці в Харкові загинула одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені, горять автомобілі та адміністративна будівля, близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено. Триває рятувально-пошукова операція", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що внаслідок удару загинули двоє людей, ще кілька постраждали.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4729

#харків #постраждалі #атака
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