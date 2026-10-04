Близько 22 тис. абонентів на Полтавщині знеструмлені після атаки дрона на енергоінфраструктуру

У Полтавській області ворожий БпЛА влучив по об'єкту енергетичної інфраструктури, близько 22 тисячі абонентів залишилися без електропостачання, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич

"Зафіксовано влучання БпЛА по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки тимчасово без світла залишилися близько 22 тисяч абонентів", – написав він у телеграмі.

За словами Дяківнича, фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням енергопостачання.

Він додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/34894