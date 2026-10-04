Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Близько 22 тис. абонентів на Полтавщині знеструмлені після атаки дрона на енергоінфраструктуру

1 хв читати
Додати як джерело

У Полтавській області ворожий БпЛА влучив по об'єкту енергетичної інфраструктури, близько 22 тисячі абонентів залишилися без електропостачання, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич

"Зафіксовано влучання БпЛА по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки тимчасово без світла залишилися близько 22 тисяч абонентів", – написав він у телеграмі.

За словами Дяківнича, фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням енергопостачання.

Він додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/34894

#полтавська #енергетика #бпла
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ