Порошенко обговорив із канцлером Німеччини Мерцем ситуацію на фронті, підтримку України та євроінтеграцію

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час його візиту до Києва, на якій сторони обговорили ситуацію на фронті, потреби української армії, енергетичну безпеку, економіку та європейську інтеграцію України.

"Радий був почути заклик канцлера Мерца щодо важливості повного і безумовного припинення вогню. Лише після цього можна говорити про справжню дипломатію і змістовні переговори. Тут наша позиція спільна. Європа має бути за столом переговорів", – написав Порошенко в Facebook у неділю.

За його словами, окрему увагу під час зустрічі приділили викликам, пов'язаним з осінньо-зимовим періодом, на який, на думку політика, розраховує РФ.

Крім того, співрозмовники обговорили питання подальшого посилення обороноздатності України, зокрема зміцнення сил протиповітряної оборони, розвиток оборонної промисловості, спільні інвестиції та виробництво.

За словами Порошенка, він також порушив питання підтримки українського бізнесу, зокрема розширення можливостей страхування від воєнних ризиків.

Окремий блок переговорів стосувався європейської інтеграції України. Порошенко подякував канцлеру Німеччини за ініціативи щодо прискорення вступу України до Європейського Союзу та наголосив на важливості відкриття наступних переговорних кластерів.

Також сторони домовилися продовжувати діалог, у тому числі в межах Європейської народної партії.