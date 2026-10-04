Україна уразила понад 51% російських НПЗ – Міноборони

Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, подібні удари суттєво послаблюють воєнно-економічний потенціал агресора, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", – цитує пресслужба слова міністра Євгенія Хмари.

Як повідомляється, лише нещодавно уражені Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. Наслідки українських операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.

"Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу", – зазначив Хмара.

Зазначається, що один із пріоритетів Міністерства оборони – це далекобійні ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині Росії.

"Цього року ми втричі наростили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо масштабувати спроможності deep strike. Системно позбавляємо ворога ресурсів для ведення війни", – наголосили в оборонному відомстві.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16309