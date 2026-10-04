Посольства Естонії, Польщі, ЄС і Франції залишаються в Києві попри погрози РФ, Сибіга подякував партнерам України

Іноземні дипломатичні місії в Україні, зокрема посольства Естонії, Польщі та Франції, а також представництво Євросоюзу, заявили, що залишаються в Києві попри погрози МЗС Росії на адресу дипломатів, міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував партнерам України за підтримку.

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві. Ця кампанія зазнала невдачі ще пів року тому і зазнає її знову. Ми вдячні всім нашим іноземним колегам, які залишаються й працюють в Україні в ці складні часи та не піддаються на російські залякування", – написав він у соцмережі Х.

Посольства Естонії та Польщі в Україні вже заявили про намір залишатися в Україні та з Україною попри погрози та залякування РФ.

"Росія намагається залякати іноземних дипломатів у Києві та підірвати підтримку України. Це не спрацює. Посольство Естонії залишається в Києві, а наша підтримка України залишається непохитною. Погрози Росії лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та посилювати тиск на агресора", – йдеться в повідомленні естонського МЗС у Х в неділю.

А в посольстві Польщі заявили, що Кремль подальшими закликами до дипломатів щодо залишення Києва намагається залякати Європу та підірвати підтримку України.

"Однак такі кроки, що суперечать принципам міжнародного права, не матимуть бажаного ефекту. Росії не вдасться ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність із українським народом", – йдеться в повідомленні у соцмережі Х.

У відомстві зазначили, що Польща непохитно підтримує Україну, її право на самовизначення та територіальну цілісність. Ми й надалі рішуче реагуватимемо на безвідповідальні й небезпечні дії Росії та посилюватимемо тиск на Кремль разом із нашими союзниками.

"Ми не плануємо змінювати режим роботи Посольства Польщі в Києві", – сказано в повідомленні.

Крім того, посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова знову заявила, що Росія зобов'язана дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права.

"Ми разом з іншими головами дипломатичних представництв у Києві із занепокоєнням беремо до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Ми залишаємося в Києві", – написала вона.

Її заяву також підтримало посольство Франції в Україні.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2106750189331460525

https://x.com/FranceenUkraine/status/2106761609695924512

https://x.com/kmathernova/status/2106761383090241629

https://x.com/MFAestonia/status/2106712385767510328

https://x.com/PolandMFA/status/2106692078449111202