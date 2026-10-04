Україна розраховує закупити в Німеччині локомотиви для "Укрзалізниці" та обладнання для енергетики – Корецький

Україна і Німеччина домовилися розширювати співпрацю в енергетиці та транспорті, зокрема обговорили закупівлю німецького обладнання для відновлення енергетики та локомотивів для компенсації втрат "Укрзалізниці" від російських атак, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Обговорили з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом розвиток економічної співпраці, збільшення товарообігу між нашими країнами та реалізацію спільних взаємовигідних проєктів", – написав він у телеграм-каналі.

Корецький наголосив, що імпорт з Німеччини зріс з €5,4 млрд в 2021 до понад €9,3 млрд в 2025. Маємо ще багато спільних планів.

За його словами, сторони домовилися розширювати співпрацю в енергетиці та транспортній сфері. "Саме взаємовигідну співпрацю. Говорили про закупівлю німецького обладнання для відновлення й модернізації енергетики, а також локомотивів для компенсації втрат "Укрзалізниці" внаслідок російських атак", – зазначив він.

Крім того, за словами прем'єра, сторони зосередилися на посиленні ППО для захисту людей, бізнесу та цивільних об'єктів від російських терористичних атак. Корецький подякував Мерцу за оголошений масштабний військовий та енергетичний пакет допомоги на понад 1,3 млрд євро.

"Щодо фінансів – детально окреслив потреби України на 2026-2027 роки на тлі суттєвої інтенсифікації російського терору та зростання вартості війни. Уряд вживає всіх необхідних заходів з партнерами, щоб забезпечити фінансові потреби", – пише прем'єр.

Окрему увагу, додав Корецький, приділили охороні здоров'я та обміну досвідом між лікарями й госпіталями.

"Бачимо велику перспективу для спільного розвитку медицини в Україні, враховуючи німецький досвід цивільної медицини та досвід України під час війни. Єдиний реєстр травм. Оновлені протоколи. Протезування", – написав він.

Як повідомлялося, Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги на суму понад EUR1 млрд, який передбачає фінансування спільного виробництва дронів-перехоплювачів, постачання далекобійної зброї, бойових дронів і супутникового обладнання, повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/712