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Російські FPV-дрони вбили двох людей і поранили ще двох у Запоріжжі – ОВА

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Російські FPV-дрони вбили двох людей і поранили ще двох у Запоріжжі – ОВА
Фото: Запорізька ОДА

Унаслідок ударів російських FPV-дронів по Запорізькому району загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семикін.

"За дві години російські дрони забрали два життя та скалічили ще два. Це терор, який Росія щодня чинить проти мешканців Запорізького району", – написав Семикін у телеграмі.

За його даними, у Кушугумі дрон атакував територію садового товариства. Загинув 79-річний чоловік, поранено 77-річну жінку, пошкоджено дачний будинок.

У Новостепнянському російський FPV-дрон атакував вантажівку КАМАЗ, яка рухалася вулицею. Водій загинув, ще один чоловік дістав поранення. Автомобіль знищено, також загорілася суха рослинність, пожежу локалізували рятувальники.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68108

#запоріжжя #жертви #атаки
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