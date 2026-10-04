Росіяни понад 70 разів атакували Дніпропетровщину, одна людина загинула, четверо поранені

Російські окупанти понад 70 разів атакували Дніпропетровську область, одна людина загинула і постраждали ще чотири, пошкоджена цивільна інфраструктура та зафіксовано атаку на приміщення компанії зв'язку, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула одна людина. Ще четверо дістали поранень. Понад 70 разів ворог бив по чотирьох районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав він у телеграмі.

Ганжа зазначив, що в Дніпрі росіяни атакували приміщення компанії зв'язку.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, магазини, адміністративна будівля, автозаправка, підприємство, автівка.

За його словами, загинула людина. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 64-річного чоловіка. Чоловіки 28 і 61 років лікуються амбулаторно.

У Павлограді пошкоджений приватний будинок. Постраждав 45-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився.

У Синельниківському районі ворог цілив по Шахтарській, Покровській, Дубовиківській і Раївській громадах. Понівечені багатоквартирний будинок і автівки.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32384