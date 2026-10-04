Кличко: Київрада виділила ще 1,6 млрд грн на підтримку Сил оборони

Мер Києва Віталій Кличко в неділю передав українським військовим на Харківському напрямку майже 6 тис. безпілотників різного типу від столичної громади.

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угрупування військ "Центр" ЗСУ 5800 БпЛА різного типу", – написав він у телеграмі.

За словами Кличка, до цього протягом 2026 року Київ передав бійцям різних бригад понад 52 тисячі БпЛА, інше необхідне оснащення.

"На сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони", – додав мер.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7767