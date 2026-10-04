Сибіга: ЗСУ доставили дронами ще 4 тони допомоги в ізольовані окупантами Олешки

Сили оборони України за допомогою дронів доставили українцям, які перебувають в ізоляції в окупованих Олешках Херсонської області ще близько чотирьох тон продуктів та медикаментів, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сили оборони України знову прорвали цю блокаду – цього разу доправивши за допомогою дронів майже 400 пакунків і близько чотирьох тон продуктів, медикаментів та інших необхідних речей", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга нагадав, що Росія вже кілька місяців намагається ізолювати українців в Олешках від зовнішнього світу, навіть перешкоджаючи доставці їжі людям, які потерпають від її гострої нестачі.

"Вдумайтеся в значення цієї операції: українські військові використовують технології та навички сучасної війни, щоб підтримувати життя цивільних на окупованій території. Кожен пакунок, що дістається Олешок, несе важливий сигнал: Україна не забуває про своїх людей", – пише міністр.

Він подякував військовим, які спланували та здійснили цю операцію з надзвичайною точністю й професіоналізмом.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2106772863319453794