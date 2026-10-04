Зеленський: Не можна прогинатися під Путіна, тому що Україну зламають

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заклики окремих народних депутатів до припинення бойових дій та переговорів із РФ, заявив, що Україна не може "прогинатися" під Росію, оскільки це, за його словами, призведе до її зламу.

"Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путін і під Росію, тому що Україну зламають. Це відповідальність безумовно особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому народ України може бути спокійним", – сказав Зеленський журналістам у неділю.

Президент додав, що говорячи про єдність, необхідно також розуміти, що єдність – це відповідальність, зокрема, "передусім народних обранців". Він наголосив, що вони служать Україні, і здавати "інтереси нашої державі не можна ні в якому випадку".

"Але, тим не менше, нам паніку сіяти не треба. І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. Росія цього і добивається", – зауважив глава держави.

Раніше, 2 жовтня, народний депутат Олексій Гончаренко закликав почати переговори з РФ із домовленостей про припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах. Після цього, за його словами, можна було б перейти до обговорення складніших питань, зокрема Донбасу та нейтрального статусу України. Він також заявив, що Україна має шукати можливість зупинити війну.