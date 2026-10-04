Сибіга: Європейці в Києві – красномовна відповідь на погрози РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що присутність європейської делегації у Києві красномовніша за російські погрози та що Україна цінує кожного, хто поряд.

"Росія намагається залякати іноземних дипломатів, щоб змусити їх покинути Київ. Наші друзі відповідають на це тим, що залишаються", – написав він у соцмережі Х у неділю.

Сибіга подякував послу Євросоюзу в Україні Катаріні Матерновій та всьому представництву європейської делегації за мужність і солідарність.

"Ваша присутність тут красномовніша за російські погрози. Україна високо цінує кожного, хто стоїть пліч-о-пліч із нами – у прямому сенсі цього слова", – підкреслив він.

Як повідомлялося, Матернова заявила у відповідь на погрози Москви, що представництво ЄС залишається у Києві.