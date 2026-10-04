Сибіга про удари РФ по мостах: Світ має чітко дати зрозуміти Москві, що вона повинна припинити ескалацію

Світ має чітко дати зрозуміти Москві, що вона має припинити ескалацію та перейти до дипломатичних зусиль заради миру, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Світ не може просто спостерігати й чекати – ми закликаємо партнерів до рішучої реакції як на словах, так і на ділі. Необхідно чітко дати зрозуміти Москві, що вона має припинити ескалацію та терор і перейти до дипломатії та зусиль задля досягнення миру", – цитує пресслужба його слова у телеграм-каналі відомства.

Сибіга додав, що Україна також закликає союзників посилити українську протиповітряну оборону, запровадити дієві санкції проти російського військово-промислового комплексу та внести до санкційних списків осіб і компанії, які дають змогу режиму продовжувати свої злочини.

Міністр зазначив, що цей тиждень ознаменував новий етап у російській кампанії цілодобового терору проти цивільних. Так, після ударів по продовольчих складах, торговельних мережах, фармацевтичних складах і критично важливих базах даних Росія тепер націлилася на мости.

"Мости – це життєво важливі артерії, які забезпечують функціонування країни, сполучають громади, дають людям змогу діставатися до роботи та отримувати доступ до необхідних послуг", – пояснив він.

Сибіга нагадав, що протягом останніх кількох днів Росія шість разів завдала ударів по двох київських мостах саме в той час, коли ними рухався цивільний транспорт і проїжджали потяги метро.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Внаслідок цих дій були постраждалі.

Раніше РФ також завдавала ударів по Південному мосту, внаслідок чого були обмеження руху транспорту через нього.