Україна та Німеччина підписали угоди у сфері оборони, енергетики та виробництва БпЛА

Україна та Німеччина підписали 14 угод і меморандумів про співпрацю у сфері оборони, енергетики, виробництва безпілотних систем та розвитку оборонної промисловості.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", підписання відбулося під час українсько-німецького бізнес-форуму у неділю.

"Дуже важливо, що сьогодні ми розраховуємо, ми домовляємося, що після закінчення цієї війни – вона буде закінчена. І після закінчення ми дуже чекаємо на відновлення, реконструкцію нашої держави", – сказав президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Міністерство оборони України та німецька Diehl Defence підписали меморандум про закупівлю та постачання Україні тисяч ракет IRIS-T, а також документи щодо закупівлі вогневих установок IRIS-T і додаткових ракет та розробки й закупівлі високоточних артилерійських боєприпасів.

Міноборони також підписало з HENSOLDT меморандум про закупівлю тактичних і розвідувальних радарів, а з Quantum Systems – лист про наміри щодо випробування та закупівлі дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними БпЛА типу Shahed.

Окремо Національна гвардія України уклала з Quantum Systems та українською Frontline Robotics контракт щодо локалізації виробництва українських дронів у Німеччині.

В енергетичній сфері підписано меморандуми між Міністерством енергетики України та Siemens Energy, "Нафтогазом" і Siemens Energy, а також між 50Hertz Transmission, Amprion та НЕК "Укренерго".

У межах промислової співпраці Quantum Systems і Fire Point підписали меморандум про створення інженерного партнерства для реалізації спільного проєкту на підтримку обороноздатності України.

ARX Robotics і ROBONEERS підписали меморандум про стратегічне технологічне партнерство у сфері безпілотних наземних систем, який передбачає їх спільну розробку, виробництво та обслуговування.

Також німецькі та українські компанії підписали лист про наміри та рамкову угоду про співпрацю щодо систем протиповітряної оборони калібру 25 і 40 мм та артилерійських систем калібру 155 мм.

Крім того, німецька Helsing і Culver Aerospace підписали лист про наміри щодо промислової співпраці для серійного виробництва та постачання Україні далекобійних ударних систем.