ЗСУ здійснили дві успішні операції на фронті – Зеленський

Відбулися дві успішні операції на фронті, одна з яких охоплювала відстань 700 км, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дві операції пройшли успішно. Одна була довгою операцією, 700 кілометрів", – сказав Зеленський журналістам.

Він додав, що операція "Вівальді" ще триває.

За його словами, результати цих операцій є позитивними, тоді як Росія наразі не може продемонструвати результатів на полі бою.

Зеленський зазначив, що російські війська перекидають сили, зокрема на Донецький напрямок, де, за його словами, РФ прагне підвищити ставки перед можливими переговорами зі США.

Він також додав, що Путін буде продовжувати ескалацію і бити по інфраструктурі.