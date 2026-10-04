Зеленський: Є напрацювання над власною супутниковою системою

Продовжується робота над супутниковою системою, подібною до Starlink, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є напрацювання. Ми працюємо над similar (схожим на – ІФ-У) Starlink", – сказав Зеленський журналістам у неділю.

Водночас, президент наголосив, що було би справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по РФ.

"Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного", – пояснив він.

Він додав, що Україна вдячна за працюючі технології, "ми давали відповідні сигнали, для чого нам продовження цієї програми, тому що китайці поділяться з Росією".