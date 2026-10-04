Зеленський: Був позитивний тест українського перехоплювача "Спис"

Відбувся позитивний тест нового українського перехоплювача "Спис", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важливо, що сьогодні ми почули про тест нашого нового перехоплювача – це український перехоплювач "Спис", був позитивний тест", – сказав Зеленський журналістам у неділю.

Президент також повідомив, що має з’явитися нова мала ракета "Ніка" для протидії реактивним шахедам, будуть її випробування.

За його словами, під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца обговорювалося посилення ППО, "будемо працювати максимально над ППО і також над збільшенням виробництва в Німеччині ракет для систем "Петріот". Це важливі домовленості", – додав він.

Крім того, Зеленський наголосив, що має бути контракт з підприємством німецької оборонної компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

"Я думаю, що це буде контракт десь на 2 мільярди", – резюмував глава держави.