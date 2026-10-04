Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві, за попередньою інформацією, впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував, – мер

1 хв читати
Додати як джерело

У Києві в Оболонському районі, за попередньою інформацією, впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував, повідомив мер Віталій Кличко у Телеграм увечері в неділю.

"Екстрені служби прямують на місце", – додав мер.

#київ #бпла
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Міноборони та місцева влада напрацьовують альтернативи на випадок ударів РФ по інфраструктурі – Зеленський

Міноборони та місцева влада напрацьовують альтернативи на випадок ударів РФ по інфраструктурі – Зеленський

Міністерство оборони України спільно з місцевою владою напрацьовує альтернативні рішення на випадок серйозних викликів для інфраструктури внаслідок р…

Читати