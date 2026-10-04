У Києві, за попередньою інформацією, впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував, – мер

У Києві в Оболонському районі, за попередньою інформацією, впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував, повідомив мер Віталій Кличко у Телеграм увечері в неділю.
"Екстрені служби прямують на місце", – додав мер.
У Києві в Оболонському районі, за попередньою інформацією, впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував, повідомив мер Віталій Кличко у Телеграм увечері в неділю.
"Екстрені служби прямують на місце", – додав мер.
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