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Трамп оголосив про створення у США Сил суперінтелекту

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Трамп оголосив про створення у США Сил суперінтелекту
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення у країні Сил суперінтелекту (Super Intelligence Force або SIF).

За словами Трампа, Сили суперінтелекту координуватимуть взаємодію федерального уряду зі споживачами, громадськими і релігійними організаціями, постачальниками критичної інфраструктури та компаніями у сфері суперінтелекту, щоб забезпечити лідерство Америки у цій сфері.

У мережі Truth Social президент США повідомив, що керуватиме Силами директор Національної розвідки Джей Клейтон, голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, головний технологічний директор Пентагону Еміль Майкл та директор Управління кадрової служби Скотт Купор. А підпорядковуватимуться вони президенту Сполучених Штатів та голові адміністрації Сьюзі Вайлз.

#сили #суперінтелекту #трамп #сша
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