Операція СБС "Кримський рубильник off": відпрацьовано +44 енерговузлів у Криму, на Півдні та Сході у ТОТ – Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про результати операції СБС "Кримський рубильник off".

"Впродовж трьох місяців дії операції СБС "Кримський рубильник off" (06.07.26-03.10.26) відпрацьовано 456 енерговузлів у окупованих територіях та у рф", – написав Бровді у телеграм у неділю.

Він додав, що "серед результативно відпрацьованих протягом 10 діб Птахами СБС енерговузлів 17 об'єктів у Криму, 14 – у ТОТ Донецької обл, 5 – у ТОТ Луганської, 6 – у ТОТ Запорізької, по одному у Харківській та Херсонській обл.".