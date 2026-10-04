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Операція СБС "Кримський рубильник off": відпрацьовано +44 енерговузлів у Криму, на Півдні та Сході у ТОТ – Бровді

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Операція СБС "Кримський рубильник off": відпрацьовано +44 енерговузлів у Криму, на Півдні та Сході у ТОТ – Бровді
Фото: https://t.me/robert_magyar

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про результати операції СБС "Кримський рубильник off".

"Впродовж трьох місяців дії операції СБС "Кримський рубильник off" (06.07.26-03.10.26) відпрацьовано 456 енерговузлів у окупованих територіях та у рф", – написав Бровді у телеграм у неділю.

Він додав, що "серед результативно відпрацьованих протягом 10 діб Птахами СБС енерговузлів 17 об'єктів у Криму, 14 – у ТОТ Донецької обл, 5 – у ТОТ Луганської, 6 – у ТОТ Запорізької, по одному у Харківській та Херсонській обл.".

#сбс #операція #крим #кримський_рубильник_off
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