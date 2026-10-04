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Київська влада внесла тимчасові зміни щодо маршрутів автобусів на правий берег столиці

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У столиці автобуси маршрутів №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст, інформує КМДА.

"Рух організований за наступною схемою: просп. Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вул. Березняківська – вул. Юрія Шумського – вул. Петра Радзіня – Дарницький автомобільно-залізничний міст – Наддніпрянське шосе – бульв. Миколи Міхновського – Голосіївський просп., далі за власними схемами", – йдеться у повідомленні у телеграм в неділю.

З правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.

#київ #мости #автобуси #маршрути
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