Київська влада внесла тимчасові зміни щодо маршрутів автобусів на правий берег столиці

У столиці автобуси маршрутів №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст, інформує КМДА.

"Рух організований за наступною схемою: просп. Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вул. Березняківська – вул. Юрія Шумського – вул. Петра Радзіня – Дарницький автомобільно-залізничний міст – Наддніпрянське шосе – бульв. Миколи Міхновського – Голосіївський просп., далі за власними схемами", – йдеться у повідомленні у телеграм в неділю.

З правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.