СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї – Су-35 та Су-34

Служба безпеки України повідомила, що у ніч на неділю успішно атакувала військовий аеродром "Ханська" у Республіці Адигея (РФ) на відстані близько 500 км – уражено два російські винищувачі.

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили: Су-35 (багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків рф. Експортна вартість – близько $100 млн.); Су-34 (винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації. Експортна вартість – близько $50 млн.); склад боєприпасів на території аеродрому", – йдеться у повідомленні в телеграм.

Обидва літаки – носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.