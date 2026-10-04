Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї – Су-35 та Су-34

1 хв читати
Додати як джерело
СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї – Су-35 та Су-34

Служба безпеки України повідомила, що у ніч на неділю успішно атакувала військовий аеродром "Ханська" у Республіці Адигея (РФ) на відстані близько 500 км – уражено два російські винищувачі.

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили: Су-35 (багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків рф. Експортна вартість – близько $100 млн.); Су-34 (винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації. Експортна вартість – близько $50 млн.); склад боєприпасів на території аеродрому", – йдеться у повідомленні в телеграм.

Обидва літаки – носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.

#ворог #сбу #ураження #винищувачі
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Міноборони та місцева влада напрацьовують альтернативи на випадок ударів РФ по інфраструктурі – Зеленський

Міноборони та місцева влада напрацьовують альтернативи на випадок ударів РФ по інфраструктурі – Зеленський

Міністерство оборони України спільно з місцевою владою напрацьовує альтернативні рішення на випадок серйозних викликів для інфраструктури внаслідок р…

Читати
Зеленський щодо візиту Мерца: Будуть важливі домовленості між країнами, щоб в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися

Зеленський щодо візиту Мерца: Будуть важливі домовленості між країнами, щоб в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися

Київ у неділю відвідує федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, будуть важливі домовленості між країнами, щоб в Україні та в усій Європі було біль…

Читати