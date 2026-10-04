Шестеро постраждалих у Сумах після атаки ворога, двоє з них тяжко поранені – влада

Мінімум 6 людей постраждали, двоє з них тяжко поранені у Сумах після атаки ворога КАБами у неділю, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Ще місто не оговталося від попередньої атаки, як о 14.00 росія знову нанесла по Сумах масований авіаудар 6-ма КАБами. Влучання відбулися за двома локаціями у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Під ударом опинились житлові будинки приватного сектору", – написав Кривошеєнко у телеграм.

"Відомо попередньо про 6 постраждалих людей, двоє тяжко поранених. Дані про кількість та стан потерпілих уточнюються", – підкреслив він.

На обох локаціях сталися пожежі.