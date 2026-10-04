Міноборони та місцева влада напрацьовують альтернативи на випадок ударів РФ по інфраструктурі – Зеленський

Міністерство оборони України спільно з місцевою владою напрацьовує альтернативні рішення на випадок серйозних викликів для інфраструктури внаслідок російських ударів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Міністерство оборони працює разом з усіма, з місцевою владою. І повинні напрацювати в будь-якому випадку альтернативи, якщо буде якийсь серйозний виклик щодо інфраструктури. Якщо вони будуть робити все, щоб ламати нам інфраструктуру в столиці. Над цим уже працюють", – сказав Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Він також заявив, що Росія розширює перелік об'єктів інфраструктури, по яких завдає ударів, зокрема атакує мости, дата-центри та об'єкти мобільного зв'язку.

"Я просто, чесно, здивований цим звірячим бажанням ескалювати кожного дня. Тобто він (Путін – ІФ-У) розраховує на те, що буде постійна ескалація. Він цього дуже хоче", – зазначив Зеленський.