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Зеленський: У жовтні мають з'явитися малі ракети для протидії реактивним дронам

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Зеленський: У жовтні мають з'явитися малі ракети для протидії реактивним дронам
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

У другій половині жовтня мають з'явитися результати щодо протидії реактивним дронам за допомогою малих ракет, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Далі малі ракети, програма малих ракет. Не буду казати зараз про назви. Їх кілька видів. Ми, вочевидь, побачимо результат у цьому місяці. В кінці, у другій половині цього місяця", – сказав Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у неділю.

Президент зазначив, що масоване виробництво залежить від того, яким буде результат.

"Але якщо буде результат, одразу ми зможемо вийти на нормальну кількість відповідного продукту", – додав він.

Президент також повідомив, що зараз триває робота над тим, щоб F-16 використовували 5-6 тис. 20 мм снарядів на добу.

"Ми вчора контактували з польською стороною, з прем'єр-міністром. Будемо завтра також розмовляти з Дональдом (Туском – ІФ-У), з Еммануелем (Макроном – ІФ-У)", – зазначив він.

За словами президента, найвищий результат – 30% збиття - зараз показали дрони-перехоплювачі "Барс".

Також встановлються турелі для протидії, 12 встановлено у Києві, 8 ще планується, 50 встановлено в області.

#дрони #зеленський #протидія #малі_ракети
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