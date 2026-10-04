Німеччина оголосила про понад €1 млрд військової допомоги Україні – Мерц

Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги на суму понад EUR1 млрд, який передбачає фінансування спільного виробництва дронів-перехоплювачів, постачання далекобійної зброї, бойових дронів і супутникового обладнання, повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Сьогодні я привіз конкретну допомогу – ще один пакет військової допомоги на суму більше ніж 1 мільярд євро. Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. Протягом останніх тижнів у цій сфері вдалося досягти великих технологічних проривів, і зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво", – сказав Мерц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Німеччина також постачатиме Україні далекобійну зброю, бойові дрони та супутникове обладнання, щоб українська сторона могла ефективніше боротися з російськими пусковими установками.

Крім того, перед зимою Німеччина надасть Україні допомогу в енергетичній сфері на суму близько EUR350 млн. Кошти спрямують на генератори, трансформаторні підстанції та ремонтні комплекти для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Мерц зазначив, що ця допомога має пом'якшити наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та підтримати українців узимку.

Він також повідомив, що Німеччина спільно з Францією та Великою Британією планує взимку провести в Берліні зустріч Коаліції охочих, зокрема для координації подальшої допомоги Україні.