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СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів

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СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів

Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак, зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо.

"Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими рф, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари", – йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі в неділю.

СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання. Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі), нагадує спецслужба.

Оперативні підрозділи Служби системно відпрацьовують випадки поширення таких записів у мережі та притягують їхніх авторів до відповідальності.

#фото #відео #ппо #сбу #контент
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