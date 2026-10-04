Зеленський вдячний Мерцу, який відвідує Київ попри повітряні тривоги й атаки "варварських сусідів – росіян"

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський відвідали місце влучання російського дрона по Національній академії наук у Києві.

"Разом із Фрідріхом Мерцом приїхали на місце влучання російського дрона по Національній академії наук у Києві. На жаль, цей жорстокий удар тоді забрав життя двох людей, ще семеро були поранені. Удар був спрямований саме на академію. Точно знаємо, що це був умисний удар, є відповідні відео. Російські терористи просто хотіли вдарити по Академії наук і зруйнувати її. Абсолютно жахлива атака", – написав Зеленський у телеграм у неділю.

Він також подякував Мерцу, підкресливши, що Україна цінує те, що канцлер "був сьогодні з нами тут попри повітряну тривогу й абсолютно варварських сусідів – росіян, які із самого ранку атакують місто". "Це потрібний і хоробрий сигнал від канцлера особисто та всієї Німеччини", – написав Зеленський.