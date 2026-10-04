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Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в Києві – мер

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Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

"Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці", – написав мер у телеграм-каналі в неділю.

#київ #постраждалі #північний_міст
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