Корецький привітав педагогів з Днем працівників освіти

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький привітав педагогів країни з Днем працівників освіти.

"Дякую кожному і кожній, хто працює у сфері освіти – вчителям, вихователям, викладачам – за щоденну роботу, відданість і професіоналізм, за те, що продовжуєте навчати дітей попри війну та постійну небезпеку", – написав прем'єр у телеграм-каналі.

Він підкреслив, що сьогодні повітряна тривога може перервати урок у будь-який момент. "Навчання може проходити в укриттях, частково онлайн, але попри всі ці обставини ви продовжуєте працювати й бути поруч із дітьми. Безпека дітей і педагогів та безперервність освітнього процесу – один із пріоритетів Уряду. Робимо все необхідне, щоб заклади освіти мали належні умови для роботи, а праця освітян була престижною та гідно оплачуваною", – зазначив глава уряду.