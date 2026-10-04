Погода без опадів очікується в Україні у найближчі дні

В Україні 5 жовтня очікується погода без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

У Києві 5 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 жовтня найвища температура вдень була 26,8° в 1888 р., найнижча вночі -2,7° в 1939 р.

У вівторок, 6 жовтня, в Українібез опадів, лише в Криму вдень невеликий дощ.

На Прикарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, на півдні країни до 14°, вдень 16-21°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.