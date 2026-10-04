Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Працівник одного із сумських підприємств загинув, ще троє людей постраждали через атаку ворога – влада

1 хв читати
Додати як джерело
Працівник одного із сумських підприємств загинув, ще троє людей постраждали через атаку ворога – влада
Фото: Сумська ОВА

Ранкова атака ворога забрала життя цивільної людини на Сумщині: загинув 52-річний працівник одного з сумських підприємств, ще троє людей постраждали, повідомив у неділю очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Росіяни атакували це підприємство трьома ударними БпЛА. Виникла масштабна пожежа, є значні пошкодження. Внаслідок ударів КАБ сьогодні за медичною допомогою звернулися вже 13 людей, серед них дитина. Стан усіх постраждалих стабільний – легкої та середньої тяжкості. Усім надають необхідну допомогу", йдеться також у повідомленні у телеграм.

Керованими авіабомбами росіяни завдали ударів по чотирьох локаціях у Сумах та Бездрицькій громаді. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки та автівки. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, додав Григоров.

#сумська #жертви
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо візиту Мерца: Будуть важливі домовленості між країнами, щоб в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися

Зеленський щодо візиту Мерца: Будуть важливі домовленості між країнами, щоб в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися

Київ у неділю відвідує федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, будуть важливі домовленості між країнами, щоб в Україні та в усій Європі було біль…

Читати