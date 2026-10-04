Генштаб ЗСУ: уражено ЗРК "Бук-М3", місце запуску БпЛА та інші ворожі об'єкти

3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об'єктів російських окупантів, зокрема у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії, інформує Генштаб у неділю.

"У районі Донецька Донецької області українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника", – йдеться також у повідомленні у телеграм

Місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів є одними з пріоритетних цілей. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможностей рф застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.

"Крім того, у районі міста Клімово Брянської області рф українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів. У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів", – інформує Генштаб.