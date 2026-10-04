Відновлено рух "зеленої" лінії метро у Києві під час жовтого рівня загрози

Рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро у Києві під час жовтого рівня загрози відновлений, інформує міська влада.

"Відсьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують: під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра; у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється", – йдеться у повідомленні КМДА у телеграм.

Під час червоного рівня поїзди курсуватимуть на ділянках: "Сирець" – "Видубичі"; "Осокорки" – "Червоний Хутір".