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Відновлено рух "зеленої" лінії метро у Києві під час жовтого рівня загрози

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Відновлено рух "зеленої" лінії метро у Києві під час жовтого рівня загрози

Рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро у Києві під час жовтого рівня загрози відновлений, інформує міська влада.

"Відсьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують: під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра; у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється", – йдеться у повідомленні КМДА у телеграм.

Під час червоного рівня поїзди курсуватимуть на ділянках: "Сирець" – "Видубичі"; "Осокорки" – "Червоний Хутір".

#київ #метро #зелена_лінія
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