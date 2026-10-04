Зеленський щодо візиту Мерца: Будуть важливі домовленості між країнами, щоб в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися

Київ у неділю відвідує федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, будуть важливі домовленості між країнами, щоб в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися, заявив президент Володимир Зеленський у Телеграм.

Він підкреслив, що ворог продовжує тероризувати Україну.

"Сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по Північному мосту в Києві. Атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. У Дніпрі вдарили по підприємству зв'язку. Шість людей поранено внаслідок цих ударів", – написав Зеленський.

За ніч росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них – реактивні. Під ударами були Київ, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина, Запоріжжя. "І серед головних цілей цих терористів, як завжди, звичайні житлові будинки, критична інфраструктура – все, що формує звичайне повсякденне життя. Є відключення світла у громадах. Наші служби працюють на місцях", – зазначив президент.

Він підкреслив важливість того, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію, додав Зеленський.

"Сьогодні у Києві з візитом Фрідріх Мерц, федеральний канцлер Німеччини. Країни, яка послідовно демонструє лідерство в захисті життів українців та українок від російських ударів. Ми вдячні за всю підтримку. І сьогодні готуємо рішення для того, щоб у нас в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом. Дякую всім, хто допомагає", – поінформував Зеленський.