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Матернова: Погрози РФ не зупинять підтримку України з боку Європи, представництво ЄС залишається у Києві

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Матернова: Погрози РФ не зупинять підтримку України з боку Європи, представництво ЄС залишається у Києві

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила у відповідь на погрози Москви, що представництво ЄС залишається у Києві.

"Росія має послання до іноземних дипломатів у Києві: їдьте геть або ризикуйте життям. Наша відповідь: ми залишаємося. Представництво ЄС залишається", – написала Матернова у мережі Х.

"Погрози на нашу адресу не зупинять підтримку України з боку Європи. Вони лише нагадують нам, чому ця підтримка важлива!" – підкреслила посол ЄС.

У суботу МЗС Росії оприлюднило заяву, де закликало "іноземних громадян та дипломатів, які перебувають у Києві, покинути місто, відмовитися від відвідування України". Москва заявила, що російські війська продовжуватимуть завдавати ударів по об'єктах у Києві та інших українських містах, які ворог називає військовими.

#матернова #позиція #єс
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