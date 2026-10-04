Бійці НГУ вночі провели операцію з доставки гуманітарного вантажу до міста Олешки – Вигівський

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський доповів про другу успішну операцію з доставки гуманітарного вантажу до Олешок, він подякував усім небайдужим, які збирали гуманітарну допомогу для жителів Олешок.

"Загалом за допомогою безпілотників військовослужбовці НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори… Також ми вдячні громадам, закладам освіти, благодійникам та волонтерам з усієї країни, які зібрали гуманітарну допомогу та зробили цю операцію можливою. Усі без винятку посилки – а їх було майже 400 – успішно доправлені", – написав Вигівський у Телеграм.