Росіяни завдали удару по Північному мосту в Києві – Кличко

Фото: Телеграм-канали

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в дорожнє полотно на Північному мосту.

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко у Телеграм.