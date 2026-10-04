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Росіяни завдали удару по Північному мосту в Києві – Кличко

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Фото: Телеграм-канали

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в дорожнє полотно на Північному мосту.

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко у Телеграм.

#київ #війна #північний_міст
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