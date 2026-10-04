Росіяни завдали удару по Північному мосту в Києві – Кличко

Фото: Телеграм-канали
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в дорожнє полотно на Північному мосту.
"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко у Телеграм.
Фото: Телеграм-канали
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в дорожнє полотно на Північному мосту.
"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко у Телеграм.
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