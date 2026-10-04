Унаслідок ворожого удару по одному з об'єктів цивільної інфраструктури у Сумах виникла пожежа

Росія завдала удару по одному з об'єктів цивільної інфраструктури у місті Суми, інформація щодо постраждалих уточнюється, місцевим жителям радять менше перебувати на вулиці та зачинити вікна, повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації.

"У зв'язку із задимленням жителям міста рекомендують зачинити вікна та за можливості менше перебувати на вулиці. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та всіх наслідків атаки з'ясовується", – йдеться у телеграм-каналі ОВА.