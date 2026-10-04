Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Мерц: Україна стоїть перед вирішальними тижнями

1 хв читати
Додати як джерело

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україну очікують вирішальні тижні і Німеччина її підтримуватиме у цей період.

"Україна стоїть перед вирішальними тижнями. Тому я сьогодні вирушив до Києва з посланням: Ви можете на нас покластися. Безпека й Німеччини залежить від результату цієї війни. Тому ми також допомагаємо з власної, безпосередньої зацікавленості", – написав політик у соцмережі Х.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрів федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в неділю вранці у Києві й подякував за підтримку України.

Фрідріх Мерц прибув у неділю вранці до Києва з неоголошеним візитом. Це вже другий його візит до Києва під час перебування на посаді канцлера Німеччини.

#київ #німеччина #мерц #україна #війна
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати