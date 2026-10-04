Повітряні сили ЗСУ вночі збили й подавили 125 ворожих цілей

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 125 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 5 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів та 2 "Бандероль"/"Дань-Т"", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 04 жовтня (з 18:00 03 жовтня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", "Бандероль"/"Дань-Т" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецької та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.