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Сибіга привітав Мерца у Києві

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Сибіга привітав Мерца у Києві
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрів федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в неділю вранці у Києві й подякував за підтримку України, написав Сибіга у Х.

"Цього ранку я з радістю привітав канцлера Фрідріха Мерца в Києві. Сьогодні він проведе переговори з президентом з усіх питань нашого двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного… Сьогодні попереду дуже змістовний порядок денний, зосереджений на зміцненні України, нашій обороні та стійкості, а також нашій спільній європейській безпеці. Ми глибоко цінуємо лідерство, підтримку та дружбу Німеччини", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом.

#сибіга #київ #німеччинна #мерц
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