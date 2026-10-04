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Двоє загиблих, ще 17 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Двоє загиблих, ще 17 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 9 населених пунктах двоє людей загинули, ще 17 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм зазнали поранень жінки 45 і 63 років, отримали гостру реакцію на стрес жінки 42 і 59 років; у с. Шестакове Старосалтівської громади загинула 35-річна жінка, зазнав поранень 39-річний чоловік; у сел. Солоницівка поранено 38-річного чоловіка; на трасі біля с. Маслії Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік; у с. Сподобівка Шевченківської громади поранено 34-річного чоловіка.', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/26210

#харків #війна #постраждалі #загиблі
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