Autostrada продовжує роботу на всіх об'єктах попри проблеми із фінансуванням – Шкіль

Засновник компанії Autostrada Максим Шкіль повідомив, що компанія продовжує виконання усіх робіт на об'єктах згідно із затвердженими графіками, написав він у Facebook.

"… Autostrada допомагає з відновленням пошкодженої інфраструктури та захистом об'єктів на тлі зростаючих російських атак. Робимо все від нас залежне для захисту людей і критичних об'єктів інфраструктури. Розуміємо складну ситуацію з державними фінансами. Автострада продовжує виконання робіт на всіх об'єктах відповідно до затверджених графіків. Виходимо з того, що держава виконає свої зобов'язання перед галуззю за уже виконані роботи після надходження міжнародної фінансової допомоги", – йдеться у пості засновника компанії на Facebook.

Раніше група компаній "Автострада" повідомила, що призупиняє роботи по всіх об'єктах в Україні внаслідок зупинки державою капітальних видатків.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14rXpTd67Da/