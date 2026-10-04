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До Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини – ЗМІ

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До Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини – ЗМІ
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом, повідомляють українські та німецькі ЗМІ.

"Канцлер Мерц несподівано прибуває до столиці України з візитом – у супроводі міністра економіки Райхе та бізнес-делегації. Мета: надати підтримку Україні, незважаючи на посилення російських атак та погроз", – повідомляє головний кореспондент німецького Reuters Андреас Рінке.

Це вже другий візит Фрідріха Мерца у якості глави уряду ФРН до Києва. Перший візит був невдовзі після вступу на посаду, Мерц поїхав до Києва разом із Емманюелем Макроном, Дональдом Туском та Кіром Стармером.

Джерело: https://x.com/Andreas__Rinke/status/2106606895759028584?s=20

#київ #німеччина #мерц
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